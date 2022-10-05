Грековка и Макеевка в Луганской области освобождены

Вооруженные силы Украины освободили от оккупации российских войск села Грековка и Макеевка Луганской области. Это следует из фото и видео, сделанных украинскими военными и выложенными в соцсети.



Пока официального подтверждения со стороны Генштаба или Минобороны Украины нет.



В контрнаступлении в Луганской области участвует 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ, которая и освободила Грековку, сообщает проект DeepState.

Также в сети появилось видео из освобожденной Макеевки в Луганской области.