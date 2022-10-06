Гайдай: У Луганській області складніше контрнаступати, ніж під Харковом

На Луганщині російські війська готуються до тривалої оборони, «якщо вона в них вийде», заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Про це свідчить те, що окупанти окопуються, мінують дороги та будинки, стягують резерви.



Він також підтвердив, що українські військові звільнили село Греківка на Луганщині. Тривають тяжкі бої за інші населені пункти Луганщини. Особливо «гаряче» в районі Кремінної, куди російські війська стягують основні сили.



За словами Гайдая, окупанти втекли з-під Харкова та Лимана на територію Луганської області, тож вибити їх звідти буде важче. Також окупанти готові до контрнаступу ЗСУ, тобто, на відміну від Хорькового спрямування, тут для вже не буде несподіванки.

Інтерв'ю з головою Луганської ОВА: «Сподіваюся, через 3-4 місяці Луганщина буде вільною». Інтерв'ю із Сергієм Гайдаєм