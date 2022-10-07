У звільненому Святогірську знайдено ще семеро загиблих

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули двоє мирних жителів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Люди загинули у Бахмуті та Курдюмівці.



Ще семеро людей поранено: четверо — у Бахмуті, по одному — у Великій Новосілці, Очеретиному, Первомайську.



«Крім того, у Святогірську виявили ще сімох громадянських, убитих росіянами під час окупації», — поінформував керівник ОВА.



За даними Донецької ОВА, від 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 946 мирних жителів. 2330 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 5 жовтня Кириленко повідомив, що у Святогірську знайдено тіла чотирьох загиблих цивільних, а вчора, 6 жовтня, — п'ятьох загиблих.



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