В Святогорске и Лимане обнаружены тела десяти погибших

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли четыре мирных жителя. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По данным Донецкой ОВА, три человека погибли в Торском и один — в Заречном.



Еще три человека ранены: в Заречном, Соледаре и селе Константиновка.



«Кроме того, еще десять гражданских, убитых россиянами во время оккупации, обнаружили в только что освобожденных городах: пять — в Святогорске и пять — в Лимане», — проинформировал глава области.



По его информации, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 937 мирных жителей. 2323 человека получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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