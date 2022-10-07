Вблизи освобожденного Лимана обнаружен штаб оккупантов с документацией

Яцковка. Фото: ГБР

После освобождения Силами обороны Лимана в Донецкой области работники Государственного бюро расследований начали мероприятия по документированию преступлений, совершенных российскими захватчиками и их пособниками. В Яцковке под Лиманом сотрудники ГБР обнаружили штаб оккупантов с важной документацией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Штаб россияне обустроили в одном из частных домов. В здании найдены списки пленных и незаконно арестованных людей. Среди прочего изъяты документы с данными лиц и анкеты кандидатов на "должности", которые решили работать на захватчиков на захваченных предприятиях и в организациях», – проинформировали в ведомстве.



В ГБР пояснили, что будут изучать выявленные доказательства, чтобы привлечь к ответственности каждого, кто совершил действия против национальной безопасности.



«Стабилизационные мероприятия в деоккупированном Лимане продолжаются. Проводятся первоочередные следственные действия... Следователи продолжают собирать доказательную базу причастности фигурантов к сотрудничеству с оккупантами и подрывной деятельности против государственной целостности и суверенитета Украины. Изъяты мобильные телефоны, карты памяти и другая техника. Собраны показания местных жителей о совершении правонарушений», — резюмировали в Государственном бюро расследований.

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