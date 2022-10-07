Поблизу звільненого Лимана виявлено штаб окупантів з документацією

Яцьківка. Фото: ДБР

Після звільнення Силами оборони Лимана у Донецькій області працівники Державного бюро розслідувань розпочали заходи щодо документування злочинів, скоєних російськими загарбниками та їхніми посібниками. В Яцьківці під Лиманом співробітники ДБР виявили штаб окупантів з важливою документацією. Про це повідомляє пресслужба відомства.



«Штаб росіяни облаштували в одному з приватних будинків. У будівлі знайдено списки полонених та незаконно заарештованих людей. Серед іншого вилучено документи з даними осіб та анкети кандидатів на "посади", які вирішили працювати на загарбників на захоплених підприємствах та в організаціях», — поінформували у відомстві.



У ДБР пояснили, що вивчатимуть виявлені докази, щоб притягнути до відповідальності кожного, хто вчинив дії проти національної безпеки.



«Стабілізаційні заходи у деокупованому Лимані продовжуються. Проводяться першочергові слідчі дії... Слідчі продовжують збирати доказову базу причетності фігурантів до співпраці з окупантами та підривної діяльності проти державної цілісності та суверенітету України. Вилучено мобільні телефони, карти пам'яті та іншу техніку. Зібрано свідчення місцевих мешканців про скоєння правопорушень», — резюмували у Державному бюро розслідувань.

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