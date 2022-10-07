В деоккупированном Лимане правоохранители обнаружили 60 тел погибших

В Лимане Донецкой области правоохранители обнаружили 60 тел погибших граждан. Удалось идентифицировать 31 человека. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.



По его словам, после деоккупации первыми с местными жителями общались полицейские и нацгвардейцы. Они проводили подворные обходы.



«Обход показал, что практически каждый десятый дом в Лимане разрушен до основания, половина домов существенно повреждена. Света, тепла в городе нет. Это большая задача для власти — восстановить», — сказал Монастырский.



По его словам, остро стоит вопрос разминирования.



«Загрязненность территорий с точки зрения минной опасности здесь вдвое больше, чем в Киевской, Черниговской, Сумской областях. Пиротехники ГСЧС, которые являются основными в гуманитарном разминировании, и НПУ показали это. Чтобы провести первичное разминирование — это доступы к электросетям, дороги, подступы к жилым домам — понадобится несколько месяцев. Если мы говорим о реках и озерах — это годы», — пояснил глава МВД.



Он отметил, что есть погибшие среди пиротехников, есть случаи гибели электриков, которые пытались восстановить свет без предварительного разминирования. Также есть жертвы среди гражданских — так как выйти из своего дома и не наткнуться на мину или растяжку практически невозможно.



Больше всего, по словам Монастырского, почти в каждом городе, куда после деоккупации заходят украинские подразделения, поражают места захоронений. Процесс идентификации погибших в Лимане продолжается.

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