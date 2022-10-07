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В деоккупированном Лимане возобновлена работа отделения полиции

07 октября 2022, 14:45

В деоккупированном Лимане возобновлена работа отделения полиции

В освобожденном от российских оккупантов Лимане Донецкой области возобновлена ​​работа отделения полиции. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Отмечается, что во время оккупации в отделении базировались «правоохранительные органы «ДНР».

Полицейские помогают людям – доставляют гуманитарные грузы, разминируют город, документируют военные преступления РФ. Также сообщается, что от жителей получена информация о по меньшей мере 39 захоронениях людей – как по одному, так и по групповым. По предварительной информации, среди погибших есть гражданские и военные.

«Из 800 проверенных в настоящее время домов полностью разрушен каждый 10-й. В Лимане нет света, воды, отопления и мобильной связи. Из-за разрушенных автодорог логистика очень тяжелая, однако ежедневно полиция совместно с Донецкой ОВА доставляет гуманитарную помощь», - написали полицейские.

Также отмечается, что в отработке задействованы все службы: криминальный и превентивный блоки, следствие и криминалисты, кинологи, взрывотехники, спецподразделения КОРД и РПОП. Обеспечено патрулирование групп быстрого реагирования. До восстановления лечебных учреждений первоочередную медицинскую помощь людям оказывают парамедики.

«За несколько дней уже изъято около 400 взрывоопасных предметов, обнаружено скопление российской техники, в том числе сбитый самолет. В ходе контрдиверсионных мероприятий проверено около 500 человек, установлены случаи коллаборационной деятельности», - сообщили правоохранители.

Кроме того указывается, что полицейские обнаруживают тела прямо на улицах. Среди них, по предварительным данным, есть военные РФ, продолжается «отбор образцов ДНК для идентификации погибших».

Ранее полицейские сообщали, что российские оккупанты разрушили 26 жилых домов на Донбассе за минувшие сутки.

 

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