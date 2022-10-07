В деоккупированном Лимане возобновлена работа отделения полиции

В освобожденном от российских оккупантов Лимане Донецкой области возобновлена ​​работа отделения полиции. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.



Отмечается, что во время оккупации в отделении базировались «правоохранительные органы «ДНР».



Полицейские помогают людям – доставляют гуманитарные грузы, разминируют город, документируют военные преступления РФ. Также сообщается, что от жителей получена информация о по меньшей мере 39 захоронениях людей – как по одному, так и по групповым. По предварительной информации, среди погибших есть гражданские и военные.



«Из 800 проверенных в настоящее время домов полностью разрушен каждый 10-й. В Лимане нет света, воды, отопления и мобильной связи. Из-за разрушенных автодорог логистика очень тяжелая, однако ежедневно полиция совместно с Донецкой ОВА доставляет гуманитарную помощь», - написали полицейские.



Также отмечается, что в отработке задействованы все службы: криминальный и превентивный блоки, следствие и криминалисты, кинологи, взрывотехники, спецподразделения КОРД и РПОП. Обеспечено патрулирование групп быстрого реагирования. До восстановления лечебных учреждений первоочередную медицинскую помощь людям оказывают парамедики.



«За несколько дней уже изъято около 400 взрывоопасных предметов, обнаружено скопление российской техники, в том числе сбитый самолет. В ходе контрдиверсионных мероприятий проверено около 500 человек, установлены случаи коллаборационной деятельности», - сообщили правоохранители.



Кроме того указывается, что полицейские обнаруживают тела прямо на улицах. Среди них, по предварительным данным, есть военные РФ, продолжается «отбор образцов ДНК для идентификации погибших».

Ранее полицейские сообщали , что российские оккупанты разрушили 26 жилых домов на Донбассе за минувшие сутки.