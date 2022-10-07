У деокупованому Лимані правоохоронці виявили 60 тіл загиблих

У Лимані Донецької області правоохоронці виявили 60 тіл загиблих громадян. Вдалося ідентифікувати 31 особу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.



За його словами, після деокупації першими з місцевими мешканцями спілкувалися поліцейські та нацгвардійці. Вони проводили подвірні обходи.



«Обхід показав, що практично кожен десятий будинок у Лимані зруйнований вщент, половина будинків суттєво пошкоджена. Світла, тепла у місті немає. Це велике завдання для влади — відновити», — сказав Монастирський.



За його словами, гостро постає питання розмінування.



«Забрудненість територій з погляду мінної небезпеки тут удвічі більша, ніж у Київській, Чернігівській, Сумській областях. Піротехніки ДСНС, які є основними у гуманітарному розмінуванні, та НПУ показали це. Щоб провести первинне розмінування — це доступи до електромереж, дороги, підступи до житлових будинків — знадобиться кілька місяців. Якщо ми говоримо про річки та озера — це роки», — пояснив очільник МВС.



Він зазначив, що є загиблі серед піротехніків, є випадки загибелі електриків, які намагалися поновити світло без попереднього розмінування. Також є жертви серед цивільних — бо вийти зі свого будинку й не натрапити на міну чи розтяжку практично неможливо.



Найбільше, за словами Монастирського, майже у кожному місті, куди після деокупації заходять українські підрозділи, вражають місця поховань. Процес ідентифікації загиблих у Лимані триває.

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