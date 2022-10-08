Вибух на Кримському мосту: Загинули щонайменше троє людей

08 жовтня 2022, 14:19

Вибух на Кримському мосту: Загинули щонайменше троє людей

Внаслідок вибуху на Кримському мосту загинули щонайменше троє людей. Про це повідомляє Слідчий комітет РФ.

За попередніми даними, загинули пасажири легкового автомобіля, який знаходився поряд з вантажівкою, що підірвалася. Наразі з води вже піднято тіла двох загиблих — чоловіка й жінки, їхні особи встановлюються.

«У межах розслідування слідчі СК Росії також встановили дані вантажного автомобіля та його власника. Це житель Краснодарського краю, за місцем його проживання розпочато слідчі дії. Вивчається маршрут пересування авто та відповідна документація. Розслідування кримінальної справи триває», - повідомили у СК РФ.

За даними Mash, вантажівку на рентгені не перевіряли.

Зазначається, що водій вантажівки, за словами працівників ДІБДР, що його перевіряли, був спокійний, не викликав підозр і показав усі документи. У причепі, ймовірно, була палетна плівка на піддонах. Він був повністю завантажений.

«На цих кадрах фура, яка, ймовірно, підірвалася на Кримському мосту, перетинає пост ДІБДР. У причіп автомобіля заглянули, але нічого підозрілого не побачили. Через кілька хвилин, судячи з камер, вантажівка підірвалася під час руху», — йдеться у повідомленні.



Також опубліковано інформацію про мешканця Краснодара, на якого записано червону фуру. За словами родичів, він продав автомобіль, але новий власник не переоформив його на своє ім'я.

Нагадаємо, сьогодні вранці на Кримському мості почалася масштабна пожежа. Зруйновано частину переправи. Момент вибуху вантажівки на Кримському мосту з боку Таманського півострова потрапив на відео.

Також з'явилася інформація, що за підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України.

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