Для въезда на освобожденные территории Донетчины нужен спецпропуск

Для въезда на освобожденные от оккупантов территории Донецкой области необходимо иметь специальный пропуск от военной администрации. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



«На освобожденных территориях Донецкой области продолжаются стабилизационные мероприятия. Теперь въезд сюда ограничен — действует система пропускного режима на блокпостах. Чтобы въехать на деоккупированные территории, необходимо получить специальное разрешение-пропуск от военной администрации», — рассказали в ведомстве.



В Минреинтеграции уточнили, что такое разрешение выдается только при необходимости въезда или для ввоза груза. И если человек не может подтвердить такую необходимость, ему могут отказать.

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