Для в'їзду на звільнені території Донеччини потрібна спецперепустка

Для в'їзду на звільнені від окупантів території Донецької області необхідно мати спеціальну перепустку від військової адміністрації. Про це повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.



«На звільнених територіях Донецької області продовжуються стабілізаційні заходи. Тепер в'їзд сюди обмежений — діє система пропускного режиму на блокпостах. Щоб в'їхати на деокуповані території, необхідно отримати спеціальний дозвіл-перепустку від військової адміністрації», — розповіли у відомстві.



У Мінреінтеграції уточнили, що такий дозвіл надається лише за необхідності в'їзду або для ввезення вантажу. І якщо людина не може підтвердити таку потребу, їй можуть відмовити.

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