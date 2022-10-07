Жители деоккупированных территорий уже получают пенсии и соцпомощь. За все месяцы

Жители деоккупированных территорий уже получают все социальные выплаты. Во время оккупации их начисление не прекращалось. Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает пресс-служба ведомства.



Верещук подчеркнула, что пенсии, социальная помощь, субсидии сейчас снова становятся доступными для жителей территорий, которые ВСУ освобождают от оккупантов. Причем люди смогут получить всю сумму, накопившуюся за период оккупации, так как государство не прекращало ежемесячно начислять средства.



«Люди уже начали получать деньги — за все месяцы, пока они не могли пользоваться банкоматами или попасть в отделение "Укрпочты". Это жители освобожденных Херсонщины, Харьковщины, Луганщины, Донетчины», — уточнила министр.



Также она напомнила, что жители освобожденных городов и сел получат помощь от международных гуманитарных организаций. Уже производятся выплаты 1200 гривен от Международного комитета Красного Креста, а вскоре можно будет получить еще 2200 гривен от Международной организации по миграции.

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