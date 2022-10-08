На виїзді з окупованої частини Запорізької області стоять у черзі 6 тисяч людей

08 жовтня 2022, 22:53

На виїзді з окупованої частини Запорізької області стоять у черзі 6 тисяч людей

На блокпосту у Василівці на виїзді з окупованої частини Запорізької області у черзі стоять 6 тисяч людей. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

«На ворожому блокпосту у Василівці 6 тисяч людей. Вони стоять у черзі на виїзд із тимчасово окупованої території понад 10 днів», — зазначив Федоров.

За його словами, після підриву Кримського мосту почалася паніка серед окупантів та колаборантів, люди їдуть із Криму до Бердянська.

«Постачання ворожої техніки та боєприпасів через Крим призупинено. Залізничне сполучення на тимчасово окупованій території Запорізької області, зокрема через Токмак, також зруйноване», — додав мер Мелітополя.

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