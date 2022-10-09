Взрыв на Крымском мосту повлияет на войну — британская разведка

Разрушение Крымского моста повлияет на ход войны в Украине и «заденет» лично Владимира Путина, спонсировавшего его строительство. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в Twitter.



Отмечается, что именно Крымский мост играл ключевую роль в переброске техники на фронт.



По данным британской разведки, в результате взрыва на Крымском мосту были разрушены две из четырех дорожных полос. Вероятно, пропускная способность моста значительно снизится.



«Степень повреждения железнодорожного переезда неизвестна, но какое-либо серьезное нарушение его пропускной способности, скорее всего, повлияет на и без того напряженную способность России поддерживать свои силы на юге Украины», — говорится в сообщении.



Подчеркивается, что взрыв на мосту произошел через несколько часов после 70-летия Путина.



«Этот инцидент, вероятно, сильно ударит по Путину. Он произошел через несколько часов после его 70-летия, он лично финансировал и открывал мост, а строительным подрядчиком был его друг детства Аркадий Ротенберг», — сказано в сообщении.



Бывший охранник Путина, а ныне командующий Росгвардией Виктор Золотов недавно публично уверял в безопасности моста, — напомнили в британской разведке.