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Взрыв на Крымском мосту повлияет на войну — британская разведка

09 октября 2022, 11:05

Взрыв на Крымском мосту повлияет на войну — британская разведка

Разрушение Крымского моста повлияет на ход войны в Украине и «заденет» лично Владимира Путина, спонсировавшего его строительство. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что именно Крымский мост играл ключевую роль в переброске техники на фронт.

По данным британской разведки, в результате взрыва на Крымском мосту были разрушены две из четырех дорожных полос. Вероятно, пропускная способность моста значительно снизится.

«Степень повреждения железнодорожного переезда неизвестна, но какое-либо серьезное нарушение его пропускной способности, скорее всего, повлияет на и без того напряженную способность России поддерживать свои силы на юге Украины», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что взрыв на мосту произошел через несколько часов после 70-летия Путина.

«Этот инцидент, вероятно, сильно ударит по Путину. Он произошел через несколько часов после его 70-летия, он лично финансировал и открывал мост, а строительным подрядчиком был его друг детства Аркадий Ротенберг», сказано в сообщении.

Бывший охранник Путина, а ныне командующий Росгвардией Виктор Золотов недавно публично уверял в безопасности моста, — напомнили в британской разведке.

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