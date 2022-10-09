Вибух на Кримському мості вплине на війну — британська розвідка

09 жовтня 2022, 11:05

Вибух на Кримському мості вплине на війну — британська розвідка

Руйнування Кримського мосту вплине на хід війни в Україні і « зачепить» особисто Володимира Путіна, який спонсорував його будівництво. Про це повідомило Міноборони Великобританії у Twitter.

 Зазначається, що саме Кримський міст грав ключову роль у перекиданні техніки на фронт.

 За даними британської розвідки, внаслідок вибуху на Кримському мосту було зруйновано дві з чотирьох дорожніх смуг. Ймовірно, пропускна спроможність моста значно знизиться.

 «Ступінь пошкодження залізничного переїзду невідома, але якесь серйозне порушення його пропускної спроможності, швидше за все, вплине на і без того напружену здатність Росії підтримувати свої сили на півдні України», — йдеться в повідомленні.

 Наголошується, що взрив на мосту стався за кілька годин після 70-річчя Путіна.

 «Цей інцидент, ймовірно, сильно вдарить по Путіну. Він відбувся за кілька годин після його 70-річчя, він особисто фінансував і відкривав міст, а будівельним підрядником був його друг дитинства Аркадій Ротенберг», сказано в повідомленні.

 Колишній охоронець Путіна, а нині командувач Росгвардією Віктор Золотов нещодавно публічно запевняв у безпеці моста, нагадали в британській розвідці.

Ще за темою

Місця
Кримській міст
Організації
Британська розвідка
Люди
Володимир Путін
Події
Війна

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:48
Вибухи у Криму, Донецьку та Іловайську — головне за день ►
18:31
Хто підірвав Кримський міст: версії ►
16:50
Кримський міст відкрили для руху легкових автомобілів
16:22
У Донецьку через обстріл загинули двоє людей
14:19
Вибух на Кримському мосту: Загинули щонайменше троє людей
13:08
У Донецьку — «прильоти» у мікрорайоні Мирний, горить друкарня
12:49
ЗМІ: Підрив Кримського мосту — спецоперація СБУ
10:57
«ДНР»: Через обстріли поранено жінку в Донецьку та чоловіка в Ясинуватій
10:31
Окупанти повністю знеструмили Запорізьку АЕС
10:13
Момент вибуху на Кримському мосту потрапив на відео
08:54
В Іловайську — вибух та пожежа на залізничній станції
08:14
Кримський міст горить. Зруйновано частину переправи
23:45
У звільнених Лимані та Святогірську знаходять тіла загиблих ►
17:00
Окупований Енергодар під обстрілами: зникла електрика та водопостачання - міський голова
16:17
Партизани Маріуполя підпалили місце розквартування офіцерів РФ — Андрющенко
Всі новини
11:26
Втрати окупантів за добу в Україні становили майже півтисячі військових
11:05
Вибух на Кримському мості вплине на війну — британська розвідка
09:42
«ДНР» заявила про обстріли: загинули троє мирних жителів
09:21
Російські війська вбили 3 мешканців Донбасу
08:51
Окупаційна влада евакуює свої сім'ї перед наступом ЗСУ
08:19
17 мешканців Запоріжжя загинули внаслідок ракетного удару
23:48
Вибухи у Криму, Донецьку та Іловайську — головне за день ►
22:53
На виїзді з окупованої частини Запорізької області стоять у черзі 6 тисяч людей
22:35
Зеленський розповів, що на Бахмутському напрямку тривають жорстокі бої
21:57
САУ, міномети та авіаудари: Окупанти обстріляли Сумську область
21:26
Кабмін спростив вступ до вишів для молоді з окупованих та прифронтових територій
20:45
У Москві почалися арешти та затримання військових — ГУР МОУ
20:12
Путін доручив посилити захист Кримського мосту
19:13
У Святогірську перепоховали тіла мирних жителів, які загинули під час окупації
18:55
Протягом доби окупанти завдали три ракетні та 16 авіаударів — Генштаб ЗСУ
Всі новини
ВІДЕО
Хто підірвав Кримський міст: версії ►
08 жовтня, 18:31
У Донецьку — «прильоти» у мікрорайоні Мирний, горить друкарня
08 жовтня, 13:08
Момент вибуху на Кримському мосту потрапив на відео
08 жовтня, 10:13

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама