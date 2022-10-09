Вибух на Кримському мості вплине на війну — британська розвідка

Руйнування Кримського мосту вплине на хід війни в Україні і « зачепить» особисто Володимира Путіна, який спонсорував його будівництво. Про це повідомило Міноборони Великобританії у Twitter.



Зазначається, що саме Кримський міст грав ключову роль у перекиданні техніки на фронт.



За даними британської розвідки, внаслідок вибуху на Кримському мосту було зруйновано дві з чотирьох дорожніх смуг. Ймовірно, пропускна спроможність моста значно знизиться.



«Ступінь пошкодження залізничного переїзду невідома, але якесь серйозне порушення його пропускної спроможності, швидше за все, вплине на і без того напружену здатність Росії підтримувати свої сили на півдні України», — йдеться в повідомленні.



Наголошується, що взрив на мосту стався за кілька годин після 70-річчя Путіна.



«Цей інцидент, ймовірно, сильно вдарить по Путіну. Він відбувся за кілька годин після його 70-річчя, він особисто фінансував і відкривав міст, а будівельним підрядником був його друг дитинства Аркадій Ротенберг», — сказано в повідомленні.



Колишній охоронець Путіна, а нині командувач Росгвардією Віктор Золотов нещодавно публічно запевняв у безпеці моста, — нагадали в британській розвідці.