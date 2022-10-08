Путин поручил усилить защиту Крымского моста

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым, сообщает пресс-служба Кремля.



«Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым в период их эксплуатации», — сказано в документе.



В указе отмечается, что это делается в целях повышения эффективности мер защиты транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив.

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту после взрыва начался масштабный пожар. Разрушена часть переправы. Момент взрыва грузовика на Крымском мосту со стороны Таманского полуострова попал на видео.



Также появилась информация, что за подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины.



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