Директор Попаснянского лицея погиб на фронте

Директор Попаснянского лицея, учитель истории Виктор Шуляк погиб на фронте под Бахмутом. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Он отметил, что Виктор Шуляк более 30 лет проработал педагогом. В начале войны он вместе со своим сыном Денисом, тоже учителем, отправился защищать страну.



«После Победы они с сыном хотели восстанавливать родную Попасную, которую уничтожил враг. Снова открыть дверь лицея номер 1», — подчеркнул Гайдай.



В конце августа накануне учебного года Виктор Шуляк записал для коллег-просветителей обращение из окопов.



«Война продолжается за судьбу и за души людей, за детей, которых мы с вами учим. Воспитываем патриотов и делаем все для того, чтобы одолеть врага. Желаю вам в этом нелегком году здоровья, сохранить свою жизнь, творчество, всего наилучшего. А всем нам — победы», — говорил военный.



Виктор Шуляк погиб в Донецкой области под Бахмутом, а его сын Денис с многочисленными осколочными ранениями находится в больнице. Об этом сообщил друг Виктора Шуляка Анатолий Береславский в группе Попаснянского лицея №1 на Facebook.



«Я долго не мог поверить и что-то написать о своем друге, коллеге, директоре, которого я уважал больше всего. Мы много вместе сделали для нашей школы, для детей, а сегодня он на небесах», — написал Береславский.