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Подготовка «мобилизованных» окупантов проводится в Северодонецке — Гайдай

09 октября 2022, 12:50

Подготовка «мобилизованных» окупантов проводится в Северодонецке — Гайдай

Российские оккупанты обустроили в Северодонецке площадки для подготовки «мобилизованных». Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время национального телемарафона.

«В Северодонецке россияне обустроили площадки для подготовки мобилизованных на оккупированных территориях», рассказал он.

Гайдай отметил, что в первую очередь отправляют на передовую тех, кто знает, что такое военное дело, и имеет хотя бы какой-то военный опыт.

«Они уже есть у нас, на территории Луганщины, и именно они наиболее опасны», — заявил глава ОВА.

По его словам, остальные мобилизованные будут пополнять список погибших, потому что не обстреляны и не готовы воевать.

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