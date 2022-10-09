Подготовка «мобилизованных» окупантов проводится в Северодонецке — Гайдай

Российские оккупанты обустроили в Северодонецке площадки для подготовки «мобилизованных». Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время национального телемарафона.



«В Северодонецке россияне обустроили площадки для подготовки мобилизованных на оккупированных территориях», — рассказал он.



Гайдай отметил, что в первую очередь отправляют на передовую тех, кто знает, что такое военное дело, и имеет хотя бы какой-то военный опыт.



«Они уже есть у нас, на территории Луганщины, и именно они наиболее опасны», — заявил глава ОВА.



По его словам, остальные мобилизованные будут пополнять список погибших, потому что не обстреляны и не готовы воевать.

