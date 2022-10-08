Зеленский рассказал, что на Бахмутском направлении идут жестокие бои

На Бахмутском направлении идут жестокие бои, но украинские военные держат оборону. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.



«Мы держим позиции на Донбассе, на Бахмутском направлении, где сейчас очень-очень сложно, очень жестокие бои», — сказал Зеленский.



«Хочу сегодня снова отметить наших воинов из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" за мужество, за стойкость именно на этом направлении. Благодарю всех наших зенитчиков и каждого, кто привлечен к противовоздушной обороне Украины. Мы делаем все возможное, чтобы защитить украинское небо», — подчеркнул президент.