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Зеленский рассказал, что на Бахмутском направлении идут жестокие бои

08 октября 2022, 22:35

Зеленский рассказал, что на Бахмутском направлении идут жестокие бои

На Бахмутском направлении идут жестокие бои, но украинские военные держат оборону. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«Мы держим позиции на Донбассе, на Бахмутском направлении, где сейчас очень-очень сложно, очень жестокие бои», — сказал Зеленский.

«Хочу сегодня снова отметить наших воинов из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" за мужество, за стойкость именно на этом направлении. Благодарю всех наших зенитчиков и каждого, кто привлечен к противовоздушной обороне Украины. Мы делаем все возможное, чтобы защитить украинское небо», — подчеркнул президент.

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