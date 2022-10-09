Директор Попаснянського ліцею загинув на фронті

09 жовтня 2022, 13:30

Директор Попаснянського ліцею загинув на фронті

Директор Попаснянського ліцею, вчитель історії Віктор Шуляк загинув на фронті під Бахмутом. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

 Він зазначив, що Віктор Шуляк понад 30 років працював педагогом. На початку війни він разом зі своїм сином Денисом, теж учителем, вирушив захищати країну.

 «Після Перемоги вони із сином хотіли відновлювати рідну Попасну, яку знищив ворог. Знову відчиніть двері ліцею номер 1», — підкреслив Гайдай.

Наприкінці серпня напередодні навчального року Віктор Шуляк записав для колег-просвітителів звернення з окопів.

«Війна триває за долю та за душі людей, за дітей, яких ми з вами вчимо. Виховуємо патріотів і робимо все для того, щоб здолати ворога. Бажаю вам цього нелегкого року здоров'я, зберегти своє життя, творчість, всього найкращого. А всім нам перемоги», казав військовий.

 Віктор Шуляк загинув у Донецькій області під Бахмутом, а його син Денис із численними осколковими пораненнями перебуває у лікарні. Про це повідомив друг Віктор Шуляк Анатолій Береславський у групі Попаснянського ліцею №1 на Facebook.

 «Я довго не міг повірити і щось написати про свого друга, колегу, директора, якого я поважав найбільше. Ми багато разом зробили для нашої школи, для дітей, а сьогодні він на небесах», написав Береславський.

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