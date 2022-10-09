Полиция эксгумировала 20 тел на месте массового захоронения в Лимане

Полиция эксгумировала первые 20 тел на месте массового захоронения в городе Лиман Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.



«Раскопки продолжаются на двух локациях: по предварительной информации, в одной похоронены около 200 гражданских, другая - братская могила военнослужащих ВСУ», — сказано в сообщении.



Отмечается, что правоохранители получили информацию о массовом захоронении в Лимане от местных жителей. Гражданские похоронены в одиночных могилах, военные — в траншее длиной 40 метров. По словам свидетеля, он похоронил здесь по приказу российских захватчиков около 20 украинских защитников. Среди погибших также семья с двумя маленькими детьми.



На некоторых могилах есть таблички с данными умерших, другие — безымянные. Однако в каждом случае полицейские отбирают биологические образцы и назначает экспертизу для идентификации погибших и установления причин смерти. Работу усложняет то, что большинство тел в измененном состоянии, есть пакет, в котором только кости.



На месте раскопок работают следственно-оперативные группы, криминалисты и судмедэксперты совместно с прокуратурой. В первые дни было поднято 20 тел гражданских и военнослужащих ВСУ.



Эксгумация продолжается в рамках уголовного производства, открытого по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.



В общей сложности с 29 сентября полиция обнаружила в освобожденных населенных пунктах Донбасса 87 тел, из них уже идентифицировано 38 гражданских жителей. По предварительным оценкам, большинство людей погибли в результате осколочных ранений или по естественным причинам. Есть погибшие с огнестрельными повреждениями. Так, по предварительной информации, россияне расстреляли мужчину в Святогорске.



На днях в Святогорске произошло перезахоронение 21 человека, погибших во время оккупации и похороненных во дворах домов. Личность всех установлена, а их родные имели возможность проститься с ними.



Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что на освобожденных территориях количество обращений в полицию от жителей стремительно растет. Только за последние сутки правоохранители получили полсотни сообщений, что свидетельствует о доверии и защите.



«Сейчас здесь работает возведенный отряд полицейских из разных регионов государства, поэтому они помогают местным полицейским восстанавливать порядок на деоккупированных территориях. Их задача — обойти каждый дом, пообщаться с каждым человеком, пережившим оккупацию, зафиксировать каждое военное преступление России и оказать всю необходимую помощь», — отметил Клименко.