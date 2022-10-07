В Святогорске и Лимане начали эксгумацию и перезахоронение погибших

В освобожденных Лимане и Святогорске Донецкой области продолжают эксгумацию и перезахоронение тел людей, погибших во время боевых действий и оккупации. Как сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко, в Лимане пока известно о двух захоронениях. Одна из них насчитывает около двух сотен могил. По предварительной информации, это – одиночные могилы, где похоронены гражданские.

На другом участке – братская могила, в которой, по оперативным данным, могут быть как военные, так и гражданские. Точное количество еще предстоит установить, отметил глава ОВА.



Правоохранители исследуют эти места и вскоре приступят к процессу эксгумации.



На городском кладбище Святогорска перезахоронили 21 тело – гражданские, погибли в оккупации.

«Пока шли бои за Святогорск и оккупация, погибших закапывали на улицах и во дворах. Все тела из перезахороненных сегодня идентифицированы и должным образом преданы земле», – написал Кириленко в Telegram.