Поліція ексгумувала 20 тіл на місці масового поховання у Лимані

Поліція ексгумувала перші 20 тіл на місці масового поховання у місті Лиман Донецької області. Про це повідомила прес-служба Нацполіції.



«Розкопки тривають на двох локаціях: за попередньою інформацією, в одній поховано близько 200 цивільних, інша — братська могила військовослужбовців ЗСУ», — сказано в повідомленні.



Зазначається, що правоохоронці отримали інформацію про масове поховання в Лимані від місцевих жителів. Громадянські поховані в одиночних могилах, військові — в траншеї завдовжки 40 метрів. За словами свідка, він поховав за наказом російських загарбників тут близько 20 українських захисників. Серед загиблих також родина із двома маленькими дітьми.



На деяких могилах є таблички з даними померлих, інші безіменні. Однак у кожному випадку поліцейські відбирають біологічні зразки і призначає експертизу для ідентифікації загиблих і встановлення причин смерті. Роботу ускладнює те, що більшість тіл у зміненому стані, є пакет, в якому тільки кістки.



На місці розкопок працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та судмедексперти спільно з прокуратурою. У перші дні було піднято 20 тіл цивільних та військовослужбовців ЗСУ.



Ексгумація продовжується в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



Загалом з 29 вересня поліція виявила у звільнених населених пунктах Донбасу 87 тіл, з них уже ідентифіковано 38 громадян. За попередніми оцінками, більшість людей загинули внаслідок осколкових поранень або з природних причин. Є загиблі з вогнепальними ушкодженнями. Так, за попередньою інформацією, росіяни розстріляли чоловіка у Святогірську.



Днями у Святогірську сталося перепоховання 21 людини, яка загинула під час окупації та похована у дворах будинків. Особу всіх встановлено, а їхні рідні мали змогу попрощатися з ними.



Глава Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що на звільнених територіях кількість звернень до поліції від мешканців стрімко зростає. Лише за останню добу правоохоронці отримали півсотні повідомлень, що свідчить про довіру та захист.



«Наразі тут працює зведений загін поліцейських із різних регіонів держави, тому вони допомагають місцевим поліцейським відновлювати порядок на деокупованих територіях. Їхнє завдання — обійти кожен будинок, поспілкуватися з кожною людиною, яка пережила окупацію, зафіксувати кожен військовий злочин Росії та надати всю необхідну допомогу», — зазначив Клименко.