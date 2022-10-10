С начала суток оккупанты нанесли по Украине более 84 ракетных и авиаударов — Генштаб ВСУ

С начала суток российские оккупанты нанесли по территории Украины более 84 ракетных и авиационных ударов. В результате массированной ракетной атаки пострадали инфраструктура и мирные жители более 20 крупных городов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



В частности, под удар оккупантов попали Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса.



«Для ударов по городам и селам противник использовал крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты. Силами и средствами Воздушных Сил, а также противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины было уничтожено 56 воздушных целей: 43 крылатые ракеты и 13 беспилотных летательных аппаратов. Угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины сохраняется и дальше», — отметили в Генштабе.



На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. «Режим самопровозглашенного президента республики Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию России, предоставляет плацдармы для нанесения ударов по территории Украины и оружие. При этом формирование наступательной группировки не отмечено, угрозы наступления с территории республики Беларусь по состоянию на 10 октября нет», — считают в Генштабе.



На других направлениях оккупанты совершали обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Янжуловка, Тимоновичи, Михальчина Слобода, Вернополье и Мирополье;

— из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Янжуловка, Тимоновичи, Михальчина Слобода, Вернополье и Мирополье; на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также танков, в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелеча, Гуровка, Каменка, Двуречная и Стельмаховка;

— из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также танков, в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелеча, Гуровка, Каменка, Двуречная и Стельмаховка; на Краматорском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районе населенного пункта Белогоровка;

— из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районе населенного пункта Белогоровка; на Бахмутском направлении противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Северск, Соледар, Бахмут, Майорск, Курдюмовка и Нью-Йорк;

противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Северск, Соледар, Бахмут, Майорск, Курдюмовка и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливали районы Первомайского, Угледара, Невельского и Марьинки;

из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливали районы Первомайского, Угледара, Невельского и Марьинки; на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись Зализничное, Белогорье, Времовка, Дорожнянка, Темировка и Красное;

обстрелам подверглись Зализничное, Белогорье, Времовка, Дорожнянка, Темировка и Красное; на Южнобужском направлении оккупанты усилили обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. За текущие сутки совершили более 93 артиллерийских обстрелов, что почти втрое больше, чем за минувшие сутки. Больше всего пострадали Никополь, Вышетарасовка и Новокиевка.

«За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское», — говорится в сводке.

В Генштабе также сообщили, что наряду с отражением воздушной атаки оккупантов авиация Сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов.

«Подтверждено поражение трех районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух зенитных ракетных комплексов противника. Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один зенитный ракетный комплекс С-300 врага», — отмечается в сводке.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сегодня в Украине российскими ракетами повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве.