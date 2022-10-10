З початку доби окупанти завдали по Україні понад 84 ракетних та авіаударів — Генштаб ЗСУ

10 жовтня 2022, 21:27

З початку доби окупанти завдали по Україні понад 84 ракетних та авіаударів — Генштаб ЗСУ

З початку доби російські окупанти завдали по території України понад 84 ракетних та авіаційних ударів. Внаслідок масованої ракетної атаки постраждали інфраструктура та мирні жителі понад 20 великих міст. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Зокрема, під удар окупантів потрапили Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса.

«Для ударів по містах і селах противник використав крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати. Силами та засобами Повітряних Сил, а також протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України було знищено 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів. Загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України зберігається і далі», — зазначили в Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін. «Режим самопроголошеного президента республіки Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії, надає плацдарми для завдання ударів по території України та зброю. При цьому формування наступального угруповання не відзначено, загрози наступу з території республіки Білорусь станом на 10 жовтня немає», - вважають у Генштабі.

На інших напрямках окупанти вели обстріли:

  • на Сіверському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Янжулівка, Тимоновичі, Михальчина Слобода, Вірнопілля та Миропілля;
  • на Слобожанському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також танків у районах населених пунктів Івашки, Стрелеча, Гурівка, Кам'янка, Дворічна та Стельмахівка;
  • на Краматорському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, у районі населеного пункту Білогорівка;
  • на Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Сіверськ, Соледар, Бахмут, Майорськ, Курдюмівка та Нью-Йорк;
  • на Авдіївському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії окупанти обстрілювали райони Первомайського, Вугледара, Невельського та Мар'їнки;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілу зазнали Залізничне, Білогір'я, Времівка, Дорожнянка, Темирівка та Червоне;
  • на Південнобузькому напрямку окупанти посилили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. За поточну добу здійснили понад 93 артилерійські обстріли, що майже втричі більше, ніж за минулу добу. Найбільше постраждали Нікополь, Вищетарасівка та Новокиївка.

«За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське», — йдеться у зведенні.

У Генштабі також повідомили, що поряд із відбиттям повітряної атаки окупантів авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів.

«Підтверджено поразку трьох районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника. Ракетні війська та артилерія за добу вразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та один зенітний ракетний комплекс С-300 ворога», — наголошується у зведенні.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сьогодні в Україні російськими ракетами пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах та Києві.

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