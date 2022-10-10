З початку доби окупанти завдали по Україні понад 84 ракетних та авіаударів — Генштаб ЗСУ

З початку доби російські окупанти завдали по території України понад 84 ракетних та авіаційних ударів. Внаслідок масованої ракетної атаки постраждали інфраструктура та мирні жителі понад 20 великих міст. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Зокрема, під удар окупантів потрапили Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса.
«Для ударів по містах і селах противник використав крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати. Силами та засобами Повітряних Сил, а також протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України було знищено 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів. Загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України зберігається і далі», — зазначили в Генштабі.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін. «Режим самопроголошеного президента республіки Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії, надає плацдарми для завдання ударів по території України та зброю. При цьому формування наступального угруповання не відзначено, загрози наступу з території республіки Білорусь станом на 10 жовтня немає», - вважають у Генштабі.
На інших напрямках окупанти вели обстріли:
«За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське», — йдеться у зведенні.
У Генштабі також повідомили, що поряд із відбиттям повітряної атаки окупантів авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів.
«Підтверджено поразку трьох районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника. Ракетні війська та артилерія за добу вразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та один зенітний ракетний комплекс С-300 ворога», — наголошується у зведенні.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сьогодні в Україні російськими ракетами пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах та Києві.