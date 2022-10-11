Российские войска атаковали Запорожье, есть погибший

Запорожье. Фото: Анатолия Куртева

Российские войска атаковали Запорожье. В результате сегодняшней атаки в городе повреждены инфраструктурные объекты. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.



«В результате утреннего ракетного обстрела повреждения также получили учебное заведение, медицинское учреждение и жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие», — проинформировал Куртев.



Обновлено. Один человек погиб в результате ракетного удара по Запорожью, сообщил глава ОВА Александр Старух. По его словам российские войска обстреляли Запорожье 12 ракетами С-300.



«Две ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб один человек, возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить. Остальные ракеты поразили учебное заведение. Повреждены школа и амбулатория», — отметил Старух.



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