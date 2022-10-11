Російські війська атакували Запоріжжя, є загиблий

Запоріжжя. Фото: Анатолія Куртєва

Російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок сьогоднішньої атаки у місті пошкоджено інфраструктурні об'єкти. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.



«Внаслідок ранкового ракетного обстрілу пошкодження також отримали навчальний заклад, медичний заклад та житлові будинки. На жаль, є постраждалі», — поінформував Куртєв.



Оновлено. Одна людина загинула внаслідок ракетного удару по Запоріжжю, повідомив голова ОВА Олександр Старух. За його словами, російські війська обстріляли Запоріжжя 12 ракетами С-300.



«Дві ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула одна людина, виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити. Інші ракети вразили навчальний заклад. Пошкоджено школу та амбулаторію», — зазначив Старух.

Дивіться також: