Путин и Эрдоган обсудят Украину на встрече в четверг

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в Астане в четверг. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Да, определенность появилась. Действительно, встреча готовится, но не завтра, а послезавтра», — цитирует Пескова «Интерфакс».



Спикер Кремля отметил, что одной из главных тем станет Украина.



«Темы понятные, это, конечно, и Украина, и двусторонние отношения, тоже весьма и весьма многогранные, ну и в целом обмен мнениями по текущим делам», — рассказал он.

Президент Турции Реджеп Эрдоган считается одним из ключевых посредников в переговорах между Украиной и Россией. Он неоднократно заявлял, что надеется организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского.



После незаконного «референдума» и аннексии территорий Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока президентом является Путин. Было принято соответствующее решение СНБО.