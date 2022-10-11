Путін та Ердоган обговорять Україну на зустрічі у четвер

Зустріч президентів Росії та Туреччини Володимира Путіна та Реджепа Тайіпа Ердогана відбудеться в Астані у четвер. Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков.



Так, визначеність з'явилася. Справді, зустріч готується, але не завтра, а післязавтра», — цитує Пєскова «Інтерфакс».



Спікер Кремля зазначив, що однією із головних тем стане Україна.



«Теми зрозумілі, це, звичайно, і Україна, і двосторонні відносини, теж дуже багатогранні, ну і в цілому обмін думками у поточних справах», — розповів він.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважається одним із ключових посередників у переговорах між Україною та Росією. Він неодноразово заявляв, що сподівається організувати зустріч Путіна та президента України Володимира Зеленського.



Після незаконного «референдуму» та анексії територій Зеленський заявив, що Україна не вестиме переговори з Росією, поки президентом є Путін. Було прийнято відповідне рішення РНБО.