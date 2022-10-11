Младшему погибшему был год: В Святогорске и Лимане обнаружили новые места захоронений

Донецкая область. Фото: прокуратуры

В деоккупированных Святогорске и Лимане правоохранители обнаружили места массовых захоронений гражданских лиц. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.



«4-10 октября следственно-прокурорская группа провела осмотр освобожденных от вооруженных подразделений РФ и так называемых "Л-ДНР" г. Святогорска и г. Лимана, в ходе которых установлены места временного захоронения лиц, в том числе местных жителей», — отметили в прокуратуре.



Там уточнили, что в Святогорске правоохранители эксгумировали тела 34 человек, часть из них — с признаками насильственной смерти: огнестрельными ранениями, переломами ребер и черепов, минно-взрывными травмами. Двое граждан сгорели в автомобиле, их личности устанавливаются.



«На территории деоккупированного Лимана на кладбище "Новая масляковка" обнаружено около 110 траншей, среди которых и могилы детей», — проинформировали в ведомстве.



По данным прокуратуры, самому младшему из детей был год. Он похоронен рядом со всей семьей. В ходе осмотра уже эксгумировано 44 тела. Всего во время процессуальных действий проведена эксгумация 78 тел, которые направлены на экспертизу для установления причин смерти.



Начаты уголовные производства по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также нарушения законов и обычаев войны (ст. 110, ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Поисковые и процессуальные действия продолжаются.

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