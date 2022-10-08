Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Святогорске перезахоронили тела мирных жителей, погибших во время оккупации

08 октября 2022, 19:13

В Святогорске перезахоронили тела мирных жителей, погибших во время оккупации

В Святогорске провели перезахоронение тел жителей города, погибших при обстрелах и во время оккупации.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, все тела из числа захороненных идентифицированы и должным образом преданы земле.

Он отметил, что пока шли бои за Святогорск и оккупация, погибших закапывали на улицах и дворах.

«Их убийцы непременно предстанут перед международным трибуналом», — подчеркнул Кириленко.

Замначальника Краматорского районного управления полиции Роман Плеханов уточнил, что всего перезахоронили тела 21 человека.

Еще по теме

Места
Святогорск
Прочее
Война Жертвы

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:31
Кто взорвал Крымский мост: версии ►
16:50
Крымский мост открыли для движения легковых авто
16:22
В Донецке из-за обстрела погибли два человека
14:19
Взрыв на Крымском мосту: Погибли как минимум три человека
13:08
В Донецке — «прилеты» в микрорайоне Мирный, горит типография
12:49
СМИ: Подрыв Крымского моста — спецоперация СБУ
10:57
«ДНР»: Из-за обстрелов ранены женщина в Донецке и мужчина в Ясиноватой
10:31
Оккупанты полностью обесточили Запорожскую АЭС
10:13
Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео
08:54
В Иловайске — взрыв и пожар на ж/д станции
08:14
Крымский мост горит. Разрушена часть переправы
23:45
В освобожденных Лимане и Святогорске находят тела погибших ►
17:00
Оккупированный Энергодар под обстрелами: пропало электричество и водоснабжение - городской голова
16:17
Партизаны Мариуполя подожгли место расквартирования офицеров РФ — Андрющенко
15:24
ВСУ могут освободить Крым в ходе контрнаступления — прогноз из Вашингтона ►
все новости
20:45
В Москве начались аресты и задержания военных — ГУР МОУ
20:12
Путин поручил усилить защиту Крымского моста
19:13
В Святогорске перезахоронили тела мирных жителей, погибших во время оккупации
18:55
В течение суток оккупанты нанесли три ракетных и 16 авиаударов — Генштаб ВСУ
18:31
Кто взорвал Крымский мост: версии ►
18:26
На железнодорожной станции под Мариуполем произошли взрывы
17:55
В Турции заявили, что Путин хочет заключить новую «большую сделку» с Западом
17:28
Энергетики за сутки вернули свет более 8 тысячам семей на Донетчине
16:50
Крымский мост открыли для движения легковых авто
16:22
В Донецке из-за обстрела погибли два человека
15:57
Российские силы нанесли ракетный удар по Курахово: Повреждены многоэтажки, есть пострадавшие
15:33
Командовать войсками РФ в Украине назначили генерала Суровикина
15:14
Для въезда на освобожденные территории Донетчины нужен спецпропуск
14:19
Взрыв на Крымском мосту: Погибли как минимум три человека
13:08
В Донецке — «прилеты» в микрорайоне Мирный, горит типография
все новости
ВИДЕО
В Святогорске перезахоронили тела мирных жителей, погибших во время оккупации
08 октября, 19:13
Кто взорвал Крымский мост: версии ►
08 октября, 18:31
В Донецке — «прилеты» в микрорайоне Мирный, горит типография
08 октября, 13:08

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама