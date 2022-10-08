В Святогорске перезахоронили тела мирных жителей, погибших во время оккупации

В Святогорске провели перезахоронение тел жителей города, погибших при обстрелах и во время оккупации.



Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, все тела из числа захороненных идентифицированы и должным образом преданы земле.



Он отметил, что пока шли бои за Святогорск и оккупация, погибших закапывали на улицах и дворах.



«Их убийцы непременно предстанут перед международным трибуналом», — подчеркнул Кириленко.



Замначальника Краматорского районного управления полиции Роман Плеханов уточнил, что всего перезахоронили тела 21 человека.