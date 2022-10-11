Молодшому загиблому був рік: У Святогірську та Лимані виявили нові місця поховань

Донецька область. Фото: прокуратури

У деокупованих Святогірську та Лимані правоохоронці виявили місця масових поховань цивільних осіб. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



«4-10 жовтня слідчо-прокурорська група провела огляд звільнених від збройних підрозділів РФ і так званих "Л-ДНР" м. Святогірська та м. Лимана, під час яких встановлено місця тимчасового поховання осіб, зокрема місцевих жителів», — зазначили у прокуратурі.



Там уточнили, що у Святогірську правоохоронці ексгумували тіла 34 людей, частина з них — з ознаками насильницької смерті: вогнепальними пораненнями, переломами ребер та черепів, мінно-вибуховими травмами. Двоє громадян згоріли в автомобілі, їхні особи встановлюються.



«На території деокупованого Лимана на цвинтарі "Нова масляківка" виявлено близько 110 траншей, серед яких і могили дітей», — поінформували у відомстві.



За даними прокуратури, наймолодшому з дітей був рік. Він похований поряд з усією родиною. Під час огляду вже ексгумовано 44 тіла. Загалом під час процесуальних дій проведено ексгумацію 78 тіл, які направлені на експертизу для встановлення причин смерті.



Розпочато кримінальні провадження за фактами зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також порушення законів та звичаїв війни (ст. 110, ст. 438 Кримінального кодексу України). Пошукові та процесуальні дії продовжуються.

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