В центре оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв.



Как сообщает сепаратистский сайт «ДАН», звук взрыва было слышно по всему Ворошиловскому району. В домах задрожали оконные стекла и предметы на полках, открылись межкомнатные двери.



Кроме того, в этом районе произошло автоматическое отключение пяти трансформаторных подстанций.



В соцсетях люди пишут, что особенно громко было на пересечении улицы Розы Люксембург и проспекта Богдана Хмельницкого. В этом районе у людей в домах вылетели стекла.



Как сообщает «мэр» города Алексей Кулемзин, сегодня днем под обстрел попал также поселок Александровка на западе Донецка. В результате погиб мужчина. Еще один мужчина, 1944 года рождения, получил ранения.

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