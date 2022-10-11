У центрі окупованого Донецька пролунав потужний вибух

У центрі окупованого Донецька пролунав сильний вибух.



Як повідомляє сепаратистський сайт «ДАН», звук вибуху чути було по всьому Ворошилівському району. У будинках затремтіли шибки та предмети на полицях, відчинилися міжкімнатні двері.



Крім того, у цьому районі відбулося автоматичне відключення п'яти трансформаторних підстанцій.



У соцмережах люди пишуть, що особливо гучно було на перетині вулиці Рози Люксембург та проспекту Богдана Хмельницького. У цьому районі у людей в будинках вилетіли шибки.



Як повідомляє «мер» міста Олексій Кулемзін, сьогодні вдень під обстріл потрапило також селище Олександрівка на заході Донецька. Внаслідок цього загинув чоловік. Ще один чоловік, 1944 року народження, отримав поранення.

Дивіться також:



