Кириленко показал журналистам захороненения в деоккупированном Лимане

Лиман. Фото: ОВА

В Донецкой области представители власти с группой иностранных и отечественных медиа работали сегодня в деоккупированном Лимане, чтобы показать миру последствия российской оккупации города. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«Сейчас здесь идет эксгумация тел погибших во время боевых действий и оккупации. Благодаря свидетельствам местных жителей, нам удалось установить два места массовых захоронений на территории Лимана. По словам горожан, в одном месте похоронены гражданские, в другом — военные. Насколько точно такое распределение, еще предстоит установить», — отметил Кириленко.



По его словам, на том участке, где, вероятно, похоронены гражданские, найдено около 150 могил. Однако итоговое количество погибших будет отличаться, ведь в тех условиях практически невозможно было похоронить человека должным образом.



«Многие погибшие имеют минно-взрывные травмы — тела буквально приходится собирать по частям. Также в могилах есть тела с признаками пыток… Когда завершатся следственные действия, правоохранители сообщат окончательные результаты эксгумации, а к тому времени любые предположения или догадки только нанесут ущерб», — подчеркнул глава области.

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