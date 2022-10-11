Кириленко показав журналістам поховання у деокупованому Лимані

11 жовтня 2022, 21:28

Кириленко показав журналістам поховання у деокупованому Лимані

Лиман. Фото: ОВА Лиман. Фото: ОВА

На Донеччині представники влади з групою іноземних та вітчизняних медіа працювали сьогодні в деокупованому Лимані, щоб показати світові наслідки російської окупації міста. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Зараз тут триває ексгумація тіл загиблих під час бойових дій та окупації. Завдяки свідченням місцевих жителів нам вдалося встановити два місця масових поховань на території Лиману. За словами городян, в одному місці поховані цивільні, в іншому — військові. Наскільки точний такий розподіл, ще належить встановити», — зазначив Кириленко.

За його словами, на тій ділянці, де, ймовірно, поховані цивільні, знайдено близько 150 могил. Проте підсумкова кількість загиблих відрізнятиметься, адже за тих умов практично неможливо було поховати людину належним чином.

«Багато загиблих мають мінно-вибухові травми — тіла буквально доводиться збирати частинами. Також у могилах є тіла з ознаками тортур… Коли завершаться слідчі дії, правоохоронці повідомлять остаточні результати ексгумації, а до того часу будь-які припущення чи здогади лише завдадуть шкоди», — наголосив очільник області.

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