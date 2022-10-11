Запорожскую АЭС пока невозможно подключить к энергосистеме РФ — «Росэнергоатом»

Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре пока невозможно подключить к энергосистеме РФ. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает российский «ТАСС».



«Запорожская АЭС не запитана к российской энергосистеме. На данный момент таких технических возможностей нет», — сказал он.



По словам представителя «Росэнергоатома», сейчас специалисты проводят анализ реального состояния атомной станции и всех технических условий, связанных с обеспечением ее деятельности.