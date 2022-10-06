МАГАТЭ: Запорожская АЭС — украинская и она по-прежнему под угрозой ядерной аварии

Любые решения нынешнего руководства России перевести Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в собственность РФ являются ничтожными, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что только украинские специалисты могут гарантировать, что на Запорожской станции не будет никаких радиационных инцидентов.



«Международное сообщество будет контактировать по ЗАЭС только с Украиной, потому что это украинская собственность. Была, есть и будет», — сказал он.



Глава государства также отметил, что в настоящее время на станции находятся порядка 500 российских военных.



«А это не что иное, как пятьсот рисков катастрофы. Мир это понимает», — заявил Зеленский.



Президент поблагодарил всех, кто борется за возвращение полного украинского контроля над станцией и за ее полную демилитаризацию.



Кроме этого он считает, что решение президента России Владимира Путина о передаче ЗАЭС в федеральную собственность РФ должно быть осуждено со стороны МАГАТЭ.



Зеленский также сделал акцент на важности возобновления работы Запорожской АЭС, что позволит Украине обеспечить электроэнергией не только украинских, но и европейских потребителей.



Рафаэль Гросси, со своей стороны, подчеркнул, что решение президента РФ о передаче Запорожской АЭС в собственность России является нарушением международного права. По всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.



«Это вопрос, который касается международного права... Мы хотим, чтобы война немедленно прекратилась, и, конечно, позиция МАГАТЭ заключается в том, что этот объект является украинским объектом», — сказал Гросси.



Также гендиректор МАГАТЭ анонсировал увеличение миссии агентства на ЗАЭС с двух до четырех человек, которые будут меняться каждые три-четыре недели.



По его словам, ситуация на оккупированной Россией станции остается опасной, поскольку территория вокруг заминирована, а украинский персонал на станции, «находится под сильным давлением», по сути в заложниках.



Гросси отметил, что ядерная авария на ЗАЭС все еще «очень возможна».

Миссия МАГАТЭ подтвердили, что Россия разместила военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции.



В начале сентября эксперты МАГАТЭ дали рекомендации создать «защитную зону» вокруг ЗАЭС во избежание повреждений, а также прекратить обстрелы из-за угрозы физической целостности станции, нарушение которой может повлечь риск «ядерного инцидента».



В субботу, 1 октября, стало известно, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем. Оккупанты остановили автомобиль, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. 3 октября Мурашов был освобожден.