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Оккупанты полностью обесточили Запорожскую АЭС

08 октября 2022, 10:31

Оккупанты полностью обесточили Запорожскую АЭС

Российские оккупанты полностью обесточили Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом».

«Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750 кВ ЗАЭС — Днепровская. В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Имеющихся запасов дизельного горючего для их работы в таком режиме хватит на десять дней», – отметили в компании.

В «Энергоатоме» уточнили, что требуется ремонт и возобновление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой.

«Планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны», — резюмировали в компании.

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