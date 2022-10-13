Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Генассамблея ООН осудила «референдумы» РФ в оккупированных частях Украины

13 октября 2022, 09:22

Генассамблея ООН осудила «референдумы» РФ в оккупированных частях Украины

12 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава ООН». В ней государства осудили организацию Российской Федерацией незаконных так называемых «референдумов». Об этом говорится на сайте ООН.

143 голоса были отданы за принятие резолюции, 35 участников воздержались, пять (Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Никарагуа) проголосовали против. 

«Генеральная Ассамблея осуждает организацию Российской Федерацией незаконных так называемых "референдумов" в регионах, находящихся в пределах международно признанных границ Украины, и попытку незаконной аннексии Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины после организации вышеупомянутых референдумов», — говорится в принятой резолюции.

Ее соавторы подчеркнули, что противоправные действия России относительно незаконных «референдумов» не имеют юридической силы и не являются основанием для какого-либо изменения статуса этих областей Украины. 

В резолюции содержится призыв ко всем государствам, международным организациям и специализированным учреждениям ООН не признавать изменения Российской Федерацией статуса Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины.

Генеральная Ассамблея ООН потребовала от Москвы немедленно и безоговорочно отменить свои решения от 21 февраля и 29 сентября 2022 года, касающихся статуса украинских регионов. Также от РФ потребовали немедленного, полного и безоговорочного вывода всех российских Вооруженных сил с территории Украины.

Ранее Россия блокировала в Совете безопасности резолюцию, осуждавшую ее действия на территории Украины. Однако теперь была использована процедура, позволяющая обходить вето какого-либо из постоянных членов Совбеза.

Читайте также:

СМИ: Россия предлагает странам ООН тайно голосовать за резолюцию против ее агрессии

Смотрите также:

Еще по теме

Организации
Оон Генассамблея ООН
Прочее
Война Референдум Аннексия резолюция ООН

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:56
«ДНР»: Под обстрелами погибли два жителя Горловки
09:20
Оккупанты в Сватовском районе минируют мосты и укрепляются — Гайдай
21:03
В России заявили о «специальном подходе» к выплате пенсий в оккупации
15:59
«ДНР» и «ЛНР» заявили, что жители должны получить СНИЛС
15:36
«ДНР»: В Донецке и Макеевке ранены два мирных жителя
11:51
ЗАЭС обесточена из-за обстрелов российских войск — «Энергоатом»
11:21
Взрыв на Крымском мосту: ФСБ РФ отчиталась о задержании восьми человек
10:18
«Руководителям» больниц в Старобельском районе грозит до 10 лет тюрьмы
09:39
В «ДНР» заявили о смерти одного гражданского за сутки и пятерых раненых
09:22
«ЛНР»: Два человека погибли и один получили ранение в результате обстрела
09:17
В захваченном армией РФ Мелитополе прогремел мощный взрыв — Федоров
08:41
Оккупанты заставляют население Луганщины получать паспорта РФ — Гайдай
00:35
Взрывы в Запорожье, Донецке и Белгороде — главное за день ►
23:46
Крымский мост после взрыва: пробки и план ремонта ►
22:46
Запорожскую АЭС пока невозможно подключить к энергосистеме РФ — «Росэнергоатом»
все новости
10:24
Оккупанты заявили о захвате поселка и села под Бахмутом. Генштаб опроверг
10:08
Макрон заявил, что Украина должна восстановить границы в пределах 1991 года
10:02
Дроны-камикадзе атаковали инфраструктуру Киевской области
09:56
«ДНР»: Под обстрелами погибли два жителя Горловки
09:22
Генассамблея ООН осудила «референдумы» РФ в оккупированных частях Украины
09:20
Оккупанты в Сватовском районе минируют мосты и укрепляются — Гайдай
08:53
Оккупанты ночью обстреливали Никопольщину «Градами» и тяжелой артиллерией
08:50
В Донецкой области под обстрелами погибли семь человек, 13 — ранены
08:23
В Николаеве ракета разрушила пятиэтажку, под завалами нашли ребенка
23:29
Трагедия на рынке в Авдеевке — главное за день ►
22:58
Зеленский ввел в действие новые санкции против Януковича
22:32
Украинской экономике ежемесячно недостает 3-4 миллиарда долларов – МВФ
21:40
Бывший деятель «ДНР» Бородай и российский депутат Милонов едут воевать в Украину
21:03
В России заявили о «специальном подходе» к выплате пенсий в оккупации
20:28
Температурный минимум в квартирах украинцев снижен до 16 градусов — Шмыгаль
все новости
ВИДЕО
Взрывы в Запорожье, Донецке и Белгороде — главное за день ►
12 октября, 00:35
Крымский мост после взрыва: пробки и план ремонта ►
11 октября, 23:46
Последствия массированного удара по Украине — главное за день ►
10 октября, 23:23

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама