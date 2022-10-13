Генассамблея ООН осудила «референдумы» РФ в оккупированных частях Украины

12 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава ООН». В ней государства осудили организацию Российской Федерацией незаконных так называемых «референдумов». Об этом говорится на сайте ООН.



143 голоса были отданы за принятие резолюции, 35 участников воздержались, пять (Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Никарагуа) проголосовали против.



«Генеральная Ассамблея осуждает организацию Российской Федерацией незаконных так называемых "референдумов" в регионах, находящихся в пределах международно признанных границ Украины, и попытку незаконной аннексии Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины после организации вышеупомянутых референдумов», — говорится в принятой резолюции.



Ее соавторы подчеркнули, что противоправные действия России относительно незаконных «референдумов» не имеют юридической силы и не являются основанием для какого-либо изменения статуса этих областей Украины.



В резолюции содержится призыв ко всем государствам, международным организациям и специализированным учреждениям ООН не признавать изменения Российской Федерацией статуса Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины.



Генеральная Ассамблея ООН потребовала от Москвы немедленно и безоговорочно отменить свои решения от 21 февраля и 29 сентября 2022 года, касающихся статуса украинских регионов. Также от РФ потребовали немедленного, полного и безоговорочного вывода всех российских Вооруженных сил с территории Украины.



Ранее Россия блокировала в Совете безопасности резолюцию, осуждавшую ее действия на территории Украины. Однако теперь была использована процедура, позволяющая обходить вето какого-либо из постоянных членов Совбеза.

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