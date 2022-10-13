Генасамблея ООН засудила «референдуми» РФ в окупованих частинах України

12 жовтня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Територіальна цілісність України: дотримання принципів Статуту ООН». У ній держави засудили організацію Російською Федерацією незаконних так званих «референдумів». Про це йдеться на сайті ООН.



143 голоси було віддано за ухвалення резолюції, 35 учасників утрималися, п'ять (Росія, Білорусь, Сирія, КНДР та Нікарагуа) проголосували проти.



«Генеральна Асамблея засуджує організацію Російською Федерацією незаконних так званих "референдумів" у регіонах, що знаходяться в межах міжнародно визнаних кордонів України, та спробу незаконної анексії Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей України після організації вищезгаданих референдумів», — йдеться в ухваленій резолюції.



Її співавтори наголосили, що протиправні дії Росії щодо незаконних «референдумів» не мають юридичної сили та не є підставою для будь-якої зміни статусу цих областей України.



У резолюції міститься заклик до всіх держав, міжнародних організацій та спеціалізованих установ ООН не визнавати зміни Російською Федерацією статусу Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей України.



Генеральна Асамблея ООН зажадала від Москви негайно й беззастережно скасувати свої рішення від 21 лютого та 29 вересня 2022 року щодо статусу українських регіонів. Також від РФ вимагали негайного, повного та беззастережного виведення всіх російських Збройних сил з території України.



Раніше Росія блокувала у Раді безпеки резолюцію, яка засуджувала її дії на території України. Однак тепер була використана процедура, що дозволяє обходити вето будь-якого з постійних членів Ради безпеки.

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