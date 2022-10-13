Генасамблея ООН засудила «референдуми» РФ в окупованих частинах України

13 жовтня 2022, 09:22

Генасамблея ООН засудила «референдуми» РФ в окупованих частинах України

12 жовтня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Територіальна цілісність України: дотримання принципів Статуту ООН». У ній держави засудили організацію Російською Федерацією незаконних так званих «референдумів». Про це йдеться на сайті ООН.

143 голоси було віддано за ухвалення резолюції, 35 учасників утрималися, п'ять (Росія, Білорусь, Сирія, КНДР та Нікарагуа) проголосували проти.

«Генеральна Асамблея засуджує організацію Російською Федерацією незаконних так званих "референдумів" у регіонах, що знаходяться в межах міжнародно визнаних кордонів України, та спробу незаконної анексії Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей України після організації вищезгаданих референдумів», — йдеться в ухваленій резолюції.

Її співавтори наголосили, що протиправні дії Росії щодо незаконних «референдумів» не мають юридичної сили та не є підставою для будь-якої зміни статусу цих областей України.

У резолюції міститься заклик до всіх держав, міжнародних організацій та спеціалізованих установ ООН не визнавати зміни Російською Федерацією статусу Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей України.

Генеральна Асамблея ООН зажадала від Москви негайно й беззастережно скасувати свої рішення від 21 лютого та 29 вересня 2022 року щодо статусу українських регіонів. Також від РФ вимагали негайного, повного та беззастережного виведення всіх російських Збройних сил з території України.

Раніше Росія блокувала у Раді безпеки резолюцію, яка засуджувала її дії на території України. Однак тепер була використана процедура, що дозволяє обходити вето будь-якого з постійних членів Ради безпеки.

Читайте також:

ЗМІ: Росія пропонує країнам ООН таємно голосувати за резолюцію проти її агресії

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна референдум анексія Резолюція ООН
Організації
ООН Генасамблея ООН

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:56
«ДНР»: Під обстрілами загинули двоє жителів Горлівки
09:20
Окупанти у Сватівському районі мінують мости та укріплюються — Гайдай
23:25
Трагедія на ринку в Авдіївці — головне за день ►
21:03
У Росії заявили про «спеціальний підхід» до виплати пенсій в окупації
15:59
«ДНР» та «ЛНР» заявили, що мешканці мають отримати СНІОР
15:36
«ДНР»: У Донецьку та Макіївці поранено двох мирних жителів
11:51
ЗАЕС знеструмлена через обстріл російських військ — «Енергоатом»
11:21
Вибух на Кримському мості: ФСБ РФ прозвітувала про затримання восьми людей
10:18
«Керівникам» лікарень у Старобільському районі загрожує до 10 років ув'язнення
09:39
У «ДНР» заявили про смерть однієї цивільної за добу та п'ятьох поранених
09:22
«ЛНР»: Двоє людей загинули і одна отримала поранення внаслідок обстрілу
09:17
У захопленому армією РФ Мелітополі пролунав потужний вибух — Федоров
08:41
Окупанти змушують населення Луганщини отримувати паспорти РФ — Гайдай
00:35
Вибухи у Запоріжжі, Донецьку та Білгороді — головне за день ►
23:46
Кримський міст після вибуху: пробки та план ремонту ►
Всі новини
10:45
Макрон заявив, що Україна має відновити кордони у межах 1991 року
10:24
Окупанти заявили про захоплення селища та села під Бахмутом. Генштаб спростував
10:02
Дрони-камікадзе атакували інфраструктуру Київської області
09:56
«ДНР»: Під обстрілами загинули двоє жителів Горлівки
09:22
Генасамблея ООН засудила «референдуми» РФ в окупованих частинах України
09:20
Окупанти у Сватівському районі мінують мости та укріплюються — Гайдай
08:53
Окупанти вночі обстрілювали Нікопольщину «Градами» та важкою артилерією
08:50
На Донеччині під обстрілами загинули семеро людей, 13 — поранені
08:23
У Миколаєві ракета зруйнувала п'ятиповерхівку, під завалами знайшли дитину
23:25
Трагедія на ринку в Авдіївці — головне за день ►
22:58
Зеленський ввів у дію нові санкції проти Януковича
22:32
Українській економіці щомісяця бракує 3-4 мільярди доларів – МВФ
21:40
Колишній діяч «ДНР» Бородай та російський депутат Мілонов їдуть воювати до України
21:03
У Росії заявили про «спеціальний підхід» до виплати пенсій в окупації
20:28
Температурний мінімум у квартирах українців знижено до 16 градусів — Шмигаль
Всі новини
ВІДЕО
Трагедія на ринку в Авдіївці — головне за день ►
12 жовтня, 23:25
Вибухи у Запоріжжі, Донецьку та Білгороді — головне за день ►
12 жовтня, 00:35
Кримський міст після вибуху: пробки та план ремонту ►
11 жовтня, 23:46

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама