Путин выступил с открытыми ядерными угрозами — Байден на Генассамблее ООН

Джо Байден на Генассамблее ООН. Скриншот

Владимир Путин выступил с открытыми ядерными угрозами и безрассудным пренебрежением к обязательствам режима нераспространения, заявил президент США Джо Байден на заседании Генеральной ассамблеи ООН.



Байден отметил, что «сейчас Россия призывает все больше военнослужащих вступить в бой». Также он сказал, что Кремль организует фиктивный «референдум», что является чрезвычайно серьезным нарушением Устава ООН.



«Мы проявили солидарность с Украиной. США хотят, чтобы война закончилась на справедливых условиях. На тех условиях, под которыми мы все бы подписались», — сообщил Байден.



Также лидер США подчеркнул, что никто не угрожал России, и никто, кроме России, не стремился к конфликту.

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