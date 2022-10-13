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«Мы предложили вывезти детей и выехать»: Глава «администрации» Херсонщины обратился к РФ

13 октября 2022, 15:47

«Мы предложили вывезти детей и выехать»: Глава «администрации» Херсонщины обратился к РФ

Руководитель оккупационной «администрации» в Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ — с просьбой «помочь в организации выезда жителей области».

Сальдо сказал, что города Херсонской области — Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка — подвергаются ракетным ударам.

«В связи с этим, руководством херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда в другие регионы РФ для отдыха и учебы херсонских семей. В первую очередь, для жителей правобережья. Одновременно мы предложили и всем жителям Херсонской области… чтобы обезопасить себя… тоже выехать… Вывезти своих детей и самим выехать», — заявил он.

Сальдо перечислил направления для выезда — оккупированный Крым, а также Ростовская область РФ, Краснодарский край и Ставропольский край РФ.

«Заместитель председателя военно-гражданской администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов после этого обращения заявил, что «никакой эвакуации в Херсонской области нет, и быть не может». А обращение Сальдо не является призывом к эвакуации.

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