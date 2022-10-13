«Ми запропонували вивезти дітей та виїхати»: Очільник «адміністрації» Херсонщини звернувся до РФ

Керівник окупаційної «адміністрації» на Херсонщині Володимир Сальдо звернувся до керівництва РФ — з проханням «допомогти в організації виїзду мешканців області».



Сальдо сказав, що міста Херсонської області — Херсон і Нова Каховка, Гола Пристань та Чорнобаївка — зазнають ракетних ударів.



«У зв'язку з цим керівництвом херсонської адміністрації було ухвалено рішення організувати можливість виїзду в інші регіони РФ для відпочинку та навчання херсонських сімей. Насамперед для мешканців правобережжя. Одночасно ми запропонували й всім жителям Херсонської області… щоб убезпечити себе… теж виїхати… Вивезти своїх дітей та самим виїхати», — заявив він.



Сальдо перелічив напрямки для виїзду — окупований Крим, а також Ростовська область РФ, Краснодарський край та Ставропольський край РФ.



«Заступник очільника військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Кирило Стремоусов після цього звернення заявив, що «жодної евакуації в Херсонській області немає, і бути не може». А звернення Сальдо не є закликом до евакуації.

Дивіться також:



