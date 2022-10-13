Бахмута и Лимана в списке нет: В каких городах Донетчины будет газ

Возобновление газоснабжения в селах и поселках Донецкой области возможно там, где сейчас не идут боевые действия. Поэтому Бахмут и Торецк в список пока не входят. Об этом рассказал «Суспільному» председатель правления АО «Донецкоблгаз» Вадим Батий.



По его словам, компания получает тысячи заявок из разных уголков Украины и из-за границы: люди хотят вернуться домой и просят включить газ.



«Только за ночь пять тысяч заявок. И из Италии, и из Киева, и с запада Украины нам пишут. Потому что люди планируют возвращаться. Надеются, что дальше фронт сдвинется от нас», — сообщил Батий.



Систему газоснабжения, отметил он, уже обследовали и проверили в Черкасской громаде и в Райгородке. На очереди — Николаевская громада.



«Такого еще не было, чтобы вся область была без газа. Своими силами быстро восстановить систему сложно, мы обратились за помощью к коллегам из других регионов, но пока положительного ответа не получили. Впрочем, будем делать все от нас зависящее в максимально сжатые сроки», — сказал председатель правления «Донецкоблгаза».



Он пояснил, что не везде будет возможность возобновить газоснабжение. К примеру, в Лиман подать газ этой зимой, скорее всего, не удастся: газовые сети слишком разрушены, а территория заминирована. В Краматорске, Славянске, Константиновке, Покровске газовщики подключат коммунальные предприятия, а затем частные дома. Подключить газ в многоэтажках не смогут.



«Многоэтажки там, где нет учета и где нет сейчас людей, мы пока не будем запускать вообще. Мы перекрываем стояки. Потому что, для того чтобы запустить один стояк, нужно попасть в каждую квартиру, проверить оборудование и сделать продувку, чтобы не было кислорода в газовой трубе. Если бы можно было каждую отдельную квартиру перекрыть, тогда выборочно подключали бы квартиры. А так, пока нет возможности», — рассказал Батий.



Ранее сообщалось, что АО «Донецкоблгаз» приступил к поэтапному запуску природного газа в распределительные сети и всем потребителям в зоне своей эксплуатационной ответственности.