«Донецкоблгаз» приступил к запуску природного газа в распределительные сети

АО «Донецкоблгаз» приступил к поэтапному запуску природного газа в распределительные сети и всем потребителям в зоне своей эксплуатационной ответственности. Об этом сообщается на Facebook-странице компании.



Отмечается, что восстановление газоснабжения будет осуществляться постепенно в населенных пунктах, не находящихся на временно оккупированной территории и в зоне боевых действий.



«Пуск газа будет выполнен, согласно пункту 7.17 раздела VII Правил безопасности систем газоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины 15.05.2015 г. № 285, зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 08 июня 2015 г. № 674/27119», - сообщили в компании.



Также отмечается, что для безопасного выполнения работ по восстановлению газоснабжения потребителям необходимо:



1. Перекрыть выключающие устройства на газопроводах-вводах в домах/усадьбах/жилищах;

2. Перекрыть выключающие устройства на газовых подводах (опусках) к внутридомовому газовому оборудованию;

3. Предоставить доступ представителям АО «Донецкоблгаз», в свои дома/усадьбы/жилища, в места, где установлено газопотребляющее оборудование, дымовые и вентиляционные каналы.

4. Для предотвращения попадания в дома мошенников и воров, призывают требовать от представителей АО «Донецкоблгаз» предъявлять свои служебные удостоверения.

Ранее стало известно, что в Святогорске после деоккупации заработал первый банкомат.