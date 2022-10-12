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«Донецкоблгаз» приступил к запуску природного газа в распределительные сети

12 октября 2022, 16:10

«Донецкоблгаз» приступил к запуску природного газа в распределительные сети

АО «Донецкоблгаз» приступил к поэтапному запуску природного газа в распределительные сети и всем потребителям в зоне своей эксплуатационной ответственности. Об этом сообщается на Facebook-странице компании.

Отмечается, что восстановление газоснабжения будет осуществляться постепенно в населенных пунктах, не находящихся на временно оккупированной территории и в зоне боевых действий.

«Пуск газа будет выполнен, согласно пункту 7.17 раздела VII Правил безопасности систем газоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины 15.05.2015 г. № 285, зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 08 июня 2015 г. № 674/27119», - сообщили в компании.

Также отмечается, что для безопасного выполнения работ по восстановлению газоснабжения потребителям необходимо:

1. Перекрыть выключающие устройства на газопроводах-вводах в домах/усадьбах/жилищах;
2. Перекрыть выключающие устройства на газовых подводах (опусках) к внутридомовому газовому оборудованию;
3. Предоставить доступ представителям АО «Донецкоблгаз», в свои дома/усадьбы/жилища, в места, где установлено газопотребляющее оборудование, дымовые и вентиляционные каналы.
4. Для предотвращения попадания в дома мошенников и воров, призывают требовать от представителей АО «Донецкоблгаз» предъявлять свои служебные удостоверения.

Ранее стало известно, что в Святогорске после деоккупации заработал первый банкомат.

 

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