Бахмута та Лимана у списку немає: У яких містах Донеччини буде газ

Відновлення газопостачання у селах та селищах Донецької області можливе там, де зараз не йдуть бойові дії. Тому Бахмут і Торецьк до списку поки що не входять. Про це розповів «Суспільному» голова правління АТ «Донецькоблгаз» Вадим Батій.



За його словами, компанія отримує тисячі заявок з різних куточків України та з-за кордону: люди хочуть повернутися додому та просять включити газ.



«Лише за ніч п'ять тисяч заявок. І з Італії, і з Києва, і з Заходу України нам пишуть. Бо люди планують повертатись. Сподіваються, що далі фронт посунеться від нас», — повідомив Батій.



Систему газопостачання, зазначив він, вже обстежили та перевірили у Черкаській громаді та у Райгородці. На черзі — Миколаївська громада.



«Такого ще не було, щоби вся область була без газу. Своїми силами швидко відновити систему складно, ми звернулися за допомогою до колег з інших регіонів, але поки що позитивної відповіді не отримали. Втім, робитимемо все, що від нас залежить у максимально стислі строки», — сказав голова правління «Донецькоблгазу».



Він пояснив, що не скрізь буде можливість поновити газопостачання. Наприклад, у Лиман подати газ цієї зими, швидше за все, не вдасться: газові мережі надто зруйновані, а територія замінована. У Краматорську, Слов'янську, Костянтинівці, Покровську газовики приєднають комунальні підприємства, а потім приватні будинки. Під'єднати газ у багатоповерхівках не зможуть.



«Багатоповерхівки там, де немає обліку та де немає зараз людей, ми поки що не запускатимемо взагалі. Ми перекриваємо стояки. Тому що, щоб запустити один стояк, потрібно потрапити в кожну квартиру, перевірити обладнання й зробити продування, щоб не було кисню в газовій трубі. Якби можна було кожну окрему квартиру перекрити, тоді вибірково підключали квартири. А так, поки що немає можливості», — розповів Батій.



Раніше повідомлялося, що АТ «Донецькоблгаз» розпочав поетапний запуск природного газу в розподільчі мережі та всім споживачам у зоні своєї експлуатаційної відповідальності.