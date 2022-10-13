Охранник боевика «Гиви» получил 13 лет тюрьмы

Член незаконного вооруженного формирования «ДНР», который ранее был охранником боевика «Гиви», попал в плен в августе в ходе проведения боевой операции ВСУ. Суд назначил мужчине 13 лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).



«Этот предатель с 2016 года воевал в составе незаконных вооруженных группировок "ДНР", а после объявления Путиным "специальной военной операции" пошел в наступление на мирные украинские территории», — сказано в сообщении.



Осужденный известен как один из личных охранников командира незаконного вооруженного формирования «Сомали» Михаила «Гиви» Толстых.



«Также он был ньюзмейкером этой группировки и совместно с "Гиви" давал интервью псевдожурналистам "ДНР"», — уточняют в СБУ.



Сообщается, что мужчина полностью признал свою вину и предоставил обличительные показания. Член незаконного вооруженного формирования «ДНР» признан виновным по статьям Уголовного кодекса Украины о государственной измене, создании террористической группы или террористической организации, создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Группировка «ДНР» установила в центре Донецка бюст Толстых.



В группировке «ДНР» вынесли первый «приговор» по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых. Обвиняемого Дмитрия Батрака приговорили к 12 годам лишения свободы.



Освобожденный из плена группировки «ДНР» в рамках обмена 29 декабря Олег Сугерей заявил, что является агентом Службы безопасности Украины и принимал участие в ликвидации боевика «Гиви» (Михаил Толстых).