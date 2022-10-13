Охоронець бойовика «Гіві» отримав 13 років ув'язнення

13 жовтня 2022, 18:07

Охоронець бойовика «Гіві» отримав 13 років ув'язнення

Член незаконного збройного формування «ДНР», який раніше був охоронцем бойовика «Гіві», потрапив у полон у серпні під час проведення бойової операції ЗСУ. Суд призначив чоловікові 13 років ув'язнення. Про це повідомляє сайт Служби безпеки України (СБУ).

«Цей зрадник із 2016 року воював у складі незаконних збройних угруповань "ДНР", а після оголошення путіним "спеціальної воєнної операції" пішов у наступ на мирні українські території», - сказано в повідомленні.

Засуджений відомий як один із особистих охоронців командира незаконного збройного формування «Сомалі» Михайла «Гіві» Толстих.

«Також він був ньюзмейкером цього угруповання і спільно з "Гіві" давав інтерв'ю псевдожурналістам "ДНР"», - уточнюють у СБУ.

Повідомляється, що чоловік повністю визнав свою провину та надав викривальні покази. Член незаконного збройного формування «ДНР» визнаний винним за статтями Кримінального кодексу України про державну зраду, створення терористичної групи чи терористичної організації, створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань.

Угруповання «ДНР» встановило в центрі Донецька бюст Толстих.

В угрупуванні «ДНР» ухвалили перший «вирок» у справі про вбивство командира батальйону «Сомалі» Михайла Толстих. Обвинуваченого Дмитра Батрака засудили до 12 років позбавлення волі.

Звільнений із полону угруповання «ДНР» у рамках обміну 29 грудня Олег Сугерей заявив , що є агентом Служби безпеки України та брав участь у ліквідації бойовика «Гіві» (Михайло Толстих).

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